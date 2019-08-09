SpinBetter - официальный сайт казино.
Spin Better – это большой выбор игр, бонусы и множество платежных систем для вывода средств. Официальный сайт казино СпинБеттер переведен на 50 языков, включая русский, благодаря чему каждый геймер может ознакомиться с информацией и только после этого принять условия площадки. В 2019 году казино получило лицензию Кюрасао, что делает игру легальной. При этом, есть страны, запрещающие подобный вид игр. На сайте конкретного списка нет, но оператор в правилах упоминает о том, что каждый игрок сам решает законна игра в его стране или нет. На сайте казино SpinBetter игроков ждет множество преимуществ, а также все условия, необходимые для игры. Не возникнет сложностей и с выводом денег. Для этого здесь предусмотрено несколько платежных систем. СпинБеттер предлагает игрокам то, что они не найдут на других площадках – прием большого количества криптовалют. И необязательно это должны быть биткоины либо лайткоины, а могут быть и другие варианты – их более 20. Игроки достаточно высоко оценили казино, высокую оценку дала и администрация AskGamblers. Перед началом большой игры ознакомьтесь с правилами, так вы избежите любых форс-мажорных ситуаций.
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Лицензионные игровые автоматы на SpinBetter
Спин Беттер – это лицензионное казино - (Curacao (Antillephone N.V. - 8048/JAZ). Оператором выступает Sprut Group B.V. Азартные услуги оказываются на основании международной лицензии от регулятора Кюрасао.
Предусмотрены красивый дизайн и интуитивно понятный интерфейс. Доступна мобильная и полная компьютерная версии игровой платформы. Таким образом, войти на официальный сайт casino SpinBetter в России можно с любого устройства.
Игры представлены оригинальным софтом. У азартного клуба заключены долгосрочные соглашения с известными провайдерами, включая:
- Play'n GO;
- Pragmatic Play;
- QUICKSPIN;
- Endorphina;
- Blueprint Gaming;
- Iron Dog Studio;
- iSoftBet;
- NetEnt;
- Amatic;
- Hacksaw Gaming;
- Red Tiger;
- Nolimit City.
- Thunderkick;
- GameArt;
- Igrosoft;
- Belatra Games.
Коллекция включает более 7000 моделей. Игровые автоматы в казино Спинбетер составляют основу ассортимента азартных развлечений. Слоты отличаются тематиками, призовыми опциями, бонусными раундами, размерами коэффициентов и другими характеристиками. Наибольшей популярностью среди игроков пользуются следующие автоматы:
- MIDAS GOLDEN TOUCH;
- RIDERS OF THE STORM;
- ROAD RAGE;
- KAREN MANEATER;
- GEMS BONANZA™;
- CLEOCATRA;
- SWEET BONANZA™;
- FRUIT PARTY™;
- GATES OF OLYMPUS;
- THE DOG HOUSE™;
- MADAME DESTINY;
- MINOTAURUS;
- GONZO'S QUEST™;
- RESIDENT;
- AZTEC SUN;
- BOOK OF SUN;
- LUCKY DRINK;
- EXTRA CHILLI;
- TIME SPINNERS;
- FOREST FORTUNE.
Все игровые аппараты, которые запускают клиенты, сохраняются в отдельной вкладке. Дополнительно есть раздел «Избранные», куда можно добавлять понравившиеся автоматы и другие развлечения.
Для удобства игроков слоты также рассортированы на несколько категорий, включая «Популярные», «Новинки», «Покупка бонуса», так же есть отдельный раздел «MEGAWAYS» - слоты с большим количеством линии. В отдельном разделе находятся аппараты с прогрессивными джекпотами, в их числе Scarab Temple, Dragons Fire Megaways, Jewel Scrabs, Monkey Jackpot.
В казино также доступна подборка настольных азартных игр. Пользователи могут испытать удачу на рулетке, в покере, блэкджеке, баккаре и других развлечениях. Все они представлены популярными версиями:
- European Roulette;
- Cricket Roulette;
- Poker Roulette;
- Classic Blackjack;
- Vegas Blackjack;
- Atlantic City Blackjack;
- Joker Poker.
В отдельную категорию входят игры с живыми дилерами. В разделе Live представлены столы с настоящими крупье. Пользователи могут делать ставки в лучших видах рулетки и карточных игр.
Важный плюс сайта в том, что благодаря демо режиму, даже новичок сможет разобраться, как работают слоты, и придумать собственную тактику выигрыша. К сожалению, разделы «TV-Игры» и «Лайв казино» можно играть, лишь занеся какой-то депозит. Поиск и механизм сортировки помогают намного быстрее и легче найти интересную тему или провайдера. Это помогает клиентам подобрать идеальные для себя условия. Казино Spinbeter предлагает ставки, как на обычные, так и на виртуальные виды спорта.
Регистрация в онлайн казино SpinBetter
Регистрация в казино СпинБеттер не займет много времени и это радует. А еще приятней то, что за регистрацию игроки получают приветственный бонус. Зарегистрироваться можно двумя способами – по e-mail и по телефону.
Для регистрации по e-mail нужно заполнить такие поля:
- 1ваше имя;
- 2адрес электронной почты;
- 3пароль;
- 4промокод – если есть. (Dogmoney - 150 фриспинов без депозита для слота THE DOG HOUSE MEGAWAYS™).
Также не забудьте в выпадающем списке выбрать свою страну и валюту, с которой будете играть. Перед тем, как зарегистрироваться, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности и пользовательскими соглашениями. Если вы хотите получать персональную информацию об акциях и бонусах, поставьте галочку в соответствующем блоке. Информация может приходить на почту или посредством СМС-сообщения.
Зарегистрироваться в SpinBetter casino могут только совершеннолетние лица. Для подтверждения того что вам есть 18 лет, нужно поставить галочку в соответствующем блоке регистрационного окна, приняв правила и условия площадки.
Для регистрации по телефону нужно указать:
- 1контактный номер телефона;
- 2пароль;
- 3промокод – если есть.
Здесь также выбирается страна и валюта. Указав номер телефона, нажмите на кнопку «Выслать СМС». На ваш номер поступит код, который нужно указать в графе ниже – код подтверждения. Сообщение придет мгновенно, а если возникнут вопросы, всегда можете обратиться в службу поддержки. Пройдя регистрацию единожды, при последующих посещениях площадки достаточно будет указать ID либо E-mail и пароль.
Актуальные бонусы и промокоды Спин Беттер
Казино Спин Беттер щедро на бонусы, которые не только новых пользователей привлекают, но и удерживают уже зарегистрированных игроков. Рассмотрим основные бонусы, предлагаемые площадкой:
- Приветственный. Это бонус за регистрацию в казино Спин Бетер. Приветственный пакет включает до 137 000 рублей и до 150 FS. Для этого нужно создать аккаунт и внести депозит не менее 500 рублей. После этого бонус будет начислен автоматически.
- Лояльность на вес золота. Этот бонус предусматривает до 100 FS и 50% бонус на десятый депозит на слоты. Если все условия соблюдены, бонус начисляется автоматически.
- Релоад-бонус. Каждую среду игроки могут получить 50% бонус до 200 EUR + 50 фриспинов! Бонус активируется автоматически при пополнении счета от 15 евро в среду с 00:01 до 23:59.
- Бонус на день рождения. Игрок может зайти в казино в день рождения или на протяжении недели после него и забрать подарок – от 20 FS. Они не требуют депозита или отыгрыша.
Для получения бонуса нужно выполнить те или иные условия. Вся подробная информация отображается на сайте. Еще один приятный бонус – кэшбэк. В знак благодарности, казино предлагает принять участие в программе лояльности и получить кэшбэк. Всегда можно принимать участие в турнире, за что также предусмотрено приятное вознаграждение. И не забудьте про промокоды SpinBetter – используйте их при каждой возможности. С их помощью перед игроком открываются новые возможности.
Официальное зеркало SpinBetter
- Разработчики площадки защищают интересы своих пользователей. С этой целью было создано зеркало СпинБетер. Площадка приятно радует интерфейсом, в котором легко разобраться даже новичку. Здесь все выполнено в минималистичном стиле, понятно на интуитивном уровне, все конструктивно и практически без фоновых украшений. Особенность ресурса в том, что здесь мало изображений. Взамен разработчики предлагают много вкладок, кнопок, ссылок и панелей. Все это значительно упрощает функционал.
- Цветовая гамма зеркала сохраняется, как и на официальном сайте – темно-синие оттенки и белые буквы. Хоть такая гамма и схожа со многими игровыми площадками, SpinBetter – это нечто другое. Сам логотип выполнен достаточно оригинально.
- Несмотря на то, что казино имеет лицензию, во многих странах доступ может быть ограничен. Именно поэтому игрокам стоит использовать зеркала. Как и на официальном сайте, на зеркале нет ограничений. В вашем распоряжении слоты и любимые автоматы, турниры и большие выигрыши. За регистрацию на зеркале также предусматривается бонус. У пользователей не возникнет проблем с вводом и выводом денег, и служба поддержки также быстро реагирует.
- Сайт-зеркало – это полная копия официальной площадки, имеющая с ним общую базу данных. Вы не заметите разницы и приятно проведете время. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами ресурса, достаточно зарегистрироваться или войти в аккаунт.
Слот - Riders of the Storm - 150 фриспинов за регистрацию по промокоду ROFSTORM
Слот - MIDAS GOLDEN TOUCH - 150 фриспинов за регистрацию по промокоду MIDASGT
Слот от Pragmatic Play - CLEOCATRA - 150 фриспинов за регистрацию по промокоду CLEO150
Мобильная версия Casino Spinbetter
Оператор предлагает не только сайт, но и мобильную версию SpinBetter, что еще больше приближает игроков к любимым слотам и автоматам. Скачать приложение с автоматами можно как на телефон с операционной системой Android, так и с iOS. И все это абсолютно бесплатно.
Преимущество в том, что приложение распространяется абсолютно официально, поэтому проблем с поиском и установкой у вас не возникнет. Если не можете сделать это при помощи Play Market и App Store, можно воспользоваться вкладкой на сайте. Чтобы началось скачивание, нажмите на приложение. По завершению программа установится автоматически.
Среди преимуществ мобильной версии выделим:
- 1высокую скорость;
- 2простой понятный и удобный интерфейс;
- 3доступность всех автоматы, что и на сайте.
Если на зеркале игра может тормозить, то с мобильной версией это исключено. Так как разрешение монитора ПК и телефона существенно отличается, то разработчики специально изменили интерфейс, сделав его простым и в то же время понятным. Изменили и элементы управления автоматами – они удобные в использовании. Казино Спинбеттер теперь в вашем телефоне. Делайте ставку где угодно и когда угодно. А за установку мобильной версии вы еще и бонус получите.
Служба поддержки
В Казино SpinBetter присутствует отличная служба поддержки, которая быстро и грамотно поможет в решении любой проблемы, как в технической, так и нарушающей чью-либо безопасность. Среди способов общения со службой поддержки можно отметить несколько основных:
- 1Живой чат.
- 2Форма обратной связи.
- 3Email поддержка.
Использование любого из них поможет вам в незамедлительном решении появившейся проблемы.
Турниры и акции Spinbetter
Постоянным пользователям и новичкам будет полезно узнать, что иногда казино Спинбетер проводит турниры и ежедневные акции.
Чаще всего проводится такой вид турнира, как фриролл. То есть его уже проспонсировали, и взноса за участия не требуется. Это отличный шанс для новичка, чтобы поднять своей рейтинг и заработать фриспинов для определённого провайдера. Как правило, такие турниры длятся очень долго. Акции являются почти ежедневными. На них часто разыгрываются весьма дорогие и полезные вещи: телефоны, планшеты и ноутбуки.
Новости и акции
Азартный клуб Спинбеттер регулярно проводит обновления платформы, добавляет новинки в игротеку, улучшает условия программы лояльности и привносит другие новшества. Чтобы быть в курсе всех последних событий, нужно регулярно посещать раздел «Новости».
Дополнительно онлайн казино запускает новые промо-предложения для недавно зарегистрированных и постоянных клиентов, предоставляя еще более щедрые бонусы. Чтобы получать их в числе первых, нужно посещать раздел «Акции».
Отзывы игроков
Lеонид [Отзыв от: 30.10.2022]
★★★★★ В данном казино играю давно - раньше оно называлось casino z. Всегда всё устраивало, хоть я и в минусах там. Летом очень хорошо выигрывал и был в хороших плюсах на +300к рябчиков, в этом месяце слито около 170к (Весной было слито около 200к). Было много шансов на вывод, но постоянно сливал - лудомания! Здесь не хватает некоторых популярных провайдеров слотов, но это не критично, главное, что есть мои любимые - Nolimit и Pragmatic Play, заношу в основном у этих. Казино имеет лицензию, быстрое пополнение и вывод средств различными способами, ставки на спорт даже есть, в общем развлечении на любой вкус, казино рекомендую!
Ludik777 [Отзыв от: 19.05.2022]
★★★★ Всем привет! Нашёл данное казино в топах форума latestcasinobonuses (можно почитать там отзывы и не только), оно там расположилось на 4 месте. Решил попробовать. Начал с депозита 1000р, удавалось поднимать баланс до 5к, слил всё. Примерно через неделю сделал депозит 3к и выиграл с них 10к, решил вывести, попросили прислать фото карты, в общем пройти верификацию - прошёл без проблем и деньги вывели. Сегодня пытался сделать депозит с карты, но не получилось, решил попробовать с piastrix - тут всё ок, потом так же получилось вывести на piastrix без проблем и казино Spinbetter вывели буквально за пару минут, с пиастрикса на карту вывел за пару минут с небольшой комиссией. В общем понравилось мне это казино, буду иногда играть здесь. Что я хотел сказать не знаю, в общем не играйте люди в казино - казино зло!
Странник [Отзыв от: 09.03.2022]
★★★★ Недавно на просторах интернета нашёл casino спинбетер, решил попробовать пройти регистрацию и сделать небольшой депозит с бонусом на депозит 100%. Регистрация не заняла много времени, депозит получилось сделать с пиастрикс - пополнил на 2000р + 100% бонус, т.е ещё 2000р плюсом к балансу с отыгрышем по моему х30, могу ошибаться. Играл преимущественно в слоты от провайдера endorphina, в тот день неплохо играл слот in jazz, словил там 3 бонуски по ставке 25р, один из бонусов накинул х350 - круто! В общем в течении 3 часов получилось отыграть бонус в 2000р и ещё немного выиграть - поставил на вывод 5000р, через 15 минут деньги уже были на счету пиастрикс. 4 звезды ставлю казино из за некоторых косяков в навигации по сайту, есть совсем небольшие баги, будем надеятся что исправят - в чат написал о багах, сказали что постараются исправить. А что понравилось - есть раздел с покупными бонусами, раздел со слотами MEGAWAYS, раздел с джекпот слотами, не плохие бонусы на первые депозиты - включая фриспины! Всем добра, мира и удачи!
Leh@vip [Отзыв от: 07.01.2022]
★★★★★ Казино супер! С очень быстрым выводом средств, конечно бывают иногда проблемы, но казино в этом не виновато (у многих казино проблемы с этим). Сейчас можно пополнять и выводить с QIWI кошелька без проблем, есть piastrix (очень не плохой вариант), картой пользуюсь, но редко. На данный момент немного в минусах, сначала очень много слил (была возможность вывести 96к, слил дурак), недавно поймал монету х1000 в слоте dinopolis по ставке 100р и большую часть вывел, пока больше не играю, перерыв сделаю. Позже конечно вернусь в казино spinbetter и занесу ещё х1000 обязательно! К сожалению в этом казино отсутствует мой любимый провайдер слотов - Relax Gaming, там полюбил слот Iron Bank, как то в нём по ставке 10р. поймал х5000. В общем не буду писать много воды о данном казино, мне здесь очень нравится скорость вывода средств - остальное не очень важно!
Серый [Отзыв от: 23.06.2021]
★★★★★ Хорошее казино! Сегодня сделал депозит на 1500 рублей, поднял до 63000 и это только в одном из слотов от pragmatic,a. Слот называется - EMERALD KING, поймал просто одну бонуску, там вылезло три барабана, которые накрутили мне 53000 рублей, играл по ставке 48р. за спин, совпадении по линиям тоже очень много было. В общем поставил на вывод 61000 рублей, через 2 часа деньги уже на карте, перед выводом запросил у службы поддержки пройти верификацию - она здесь точно такая, как и в любом казино. Единственное дебильное казино, которое я встречал - это DELUXE CASINO, там они у меня запрашивали фотку с паспортом в руке и бумажка, где должно было быть написано название их казино. В казино spinbetter такого беспредела нет, очень быстрая процедура верификации у них, рекомендую её проходить перед началом игры.
Яков [Отзыв от: 09.09.2020]
★★★★★ Примерно неделю назад решил найти какое нибудь новое казино и испытать удачу там. После недолгих поисков, остановился на казино спин бетер и не пожалел! Прошёл быструю регистрацию по телефону, сделал депозит и начал играть, сказать что мне казино начало давать, конечно нет, изначально я слил 2500 рублей и хотел было остановится и забыть про данное казино, но как вы наверное догадались - лудоман всегда вернётся в казино и проиграет ещё. Я так и сделал, только теперь я начал выигрывать и неплохо! Примерно каждые пол часа ставил определённую сумму на вывод (не маленькую!) и при этом ни разу не пополнял баланс, оставлял на поиграть так сказать. Через некоторое время я всё же слил всё с баланса и начал подумывать сделать ещё депозит, посмотрев на баланс яндекс денег я мягко говоря обомлел - на балансе уже 115000 рублей, вот это да! Давно я так не выигрывал! Сейчас, по прошествии недели я конечно всё слил обратно (ой дурак!), как остановится, не знаю! Что можно сказать про казино - оно новое, не обычное, очень много слотов и наверное есть все провайдеры, есть кешбэк прогрессивный, промокоды и различные турниры (никогда и ничего не выигрывал в них). Главный плюс данного казино - от меня до сих пор ни кто не потребовал этой нудной верификации, один раз просто попросили заполнить максимально свой профиль и всё!
Алексей [Отзыв от: 04.09.2020]
★★★★★ Что меня поразило в данном казино - это скорость вывода средств, деньги приходят буквально через 5-10 минут. Вообще я игрок с очень большим стажем, играю очень много лет - Я ЛУДОМАН! И такой скорости вывода средств я нигде не встречал, а играл я практически во всех онлайн казино рунета. Для начинающих игроков советую пополнять и выводить средства с яндекс денег, отпадёт нудная верификация, просто максимально заполняйте свой профиль в казино и всё, тогда казино не требует никакой верификации. Всем конечно удачи!
Ludokrat [Отзыв от: 26.08.2020]
★★★★★ Очень надежное казино. Всё же работают по лицензии. Есть очень удобная мобильная версия, что важно на сегодняшний день. Отличный интерфейс, всем рекомендую.